«Даллас» разгромил «Оттаву», у Любушкина результативный пас

«Даллас» победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Маврик Бурк, Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон (хет-трик) и Джейми Бенн. Российский защитник Илья Любушкин сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 на счету 31-летнего россиянина 5 (0+5) очков в 18 матчах.

У гостей единственный гол забил Джейк Сандерсон.

«Даллас» выиграл четвертый матч подряд. Он занимает второе место в Западной конференции — у команды 38 очков после 26 игр. «Оттава» с 28 очками после 25 матчей располагается на 10-м месте Восточной конференции.

В следующем матче «Даллас» 3 декабря сыграет на выезде с «Рейнджерс», «Оттава» в тот же день встретится в гостях с «Монреалем».