«Даллас» отправил Гурьянова в фарм-клуб
19:16
«Даллас» отправил нападающего Дениса Гурьянова в фарм-клуб. Российский форвард отправился в расположение команды «Техас» из Американской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «Звезд».
Гурьянов начал нынешний сезон в основе «Старз», но в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ не отметился результативными действиями и набрал 2 минуты штрафа.
NEWS: Denis Gurianov has been reassigned to the @TexasStars. #GoStars https://t.co/mEpMBEtozD— Dallas Stars (@DallasStars) October 11, 2019
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