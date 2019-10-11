«Даллас» отправил Гурьянова в фарм-клуб

«Даллас» отправил нападающего Дениса Гурьянова в фарм-клуб. Российский форвард отправился в расположение команды «Техас» из Американской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «Звезд».

Гурьянов начал нынешний сезон в основе «Старз», но в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ не отметился результативными действиями и набрал 2 минуты штрафа.

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