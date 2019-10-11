НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Даллас» отправил Гурьянова в фарм-клуб

19:16
Теги:

«Даллас» отправил нападающего Дениса Гурьянова в фарм-клуб. Российский форвард отправился в расположение команды «Техас» из Американской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «Звезд».

Гурьянов начал нынешний сезон в основе «Старз», но в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ не отметился результативными действиями и набрал 2 минуты штрафа.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир