«Даллас» одержал волевую победу над «Вегасом» и вышел в финал Кубка Стэнли

«Даллас» в матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Вегас» со счетом 3:2.

«Старз» уступали со счетом 0:2, однако забросили две шайбы в третьем периоде. Победную шайбу в овертайме забросил форвард Денис Гурьянов.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Далласа», который стал победителем Западной конференции и вышел в финал Кубка Стэнли.

НХЛ

Плей-офф

Финал конференции

«Вегас» — «Даллас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Стивенсон — 3 (Теодор, Так), 8:14 — 1:0. Смит — 5 (Штястны), 40:15 — 2:0. Бенн — 8 (Радулов, Линделл), 49:54 — 2:1. Кивиранта — 4 (бол., Клингберг, Гурьянов), 56:13 — 2:2. Гурьянов — 9 (бол., Клингберг, Хинтс), 63:36 — 2:3.

Вратари: Ленер — Худобин.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 36 (14+11+10+1) — 26 (9+5+11+1).

Наши: — - Гурьянов (14.53/2/0), Радулов (18.56/1/0).

15 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.