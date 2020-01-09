«Даллас» одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом»

«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо. У хозяев забил Анже Копитар.

Россияне Николай Прохоркин, Денис Гурьянов и Александр Радулов результативными действиями не отметились. У «Далласа» весь матч отыграл российский вратарь Антон Худобин, который отразил 30 бросков.

«Даллас» набрал 54 очка и занимает второе место на Западе. «Лос-Анджелес» на последнем, 15-м месте — 38 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Копитар — 16 (Тоффоли, Иафалло), 2:01 — 1:0. Бенн — 10 (бол., Сегин, Линделл), 34:46 — 1:1. Комо — 6 (Линделл, Кольяно), 35:23 — 1:2.

Вратари: Куик (58:40) — Худобин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (7+9+15) — 32 (6+19+7).

Наши: Прохоркин (15.52/5/0) — Гурьянов (15.53/5/0), Радулов (13.55/2/-1).

9 января. Лос-Анджелес. Staples Center.