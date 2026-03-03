«Даллас» одержал девять побед подряд и установил рекорд франшизы

«Даллас» разгромил «Ванкувер» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла 3 марта и завершилась со счетом 6:1 в пользу «Старз».

Для «Далласа» это девятая победа подряд. Команда обновила рекорд франшизы по данному показателю. Предыдущее достижение (восемь побед) было установлено с 16 марта по 3 апреля 2024 года.

«Даллас» набрал 83 очка в 60 играх и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Старз» проведут 4 марта на выезде против «Калгари».

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