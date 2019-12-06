«Даллас» обыграл «Виннипег», Гурьянов отметился голом

«Даллас» в овертайме обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). «Старз» прервали четырехматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Бенн — 6 (бол., Хейсканен, Сегин), 18:27 — 1:0. Гурьянов — 5 (Перри, Дикинсон), 29:25 — 2:0. Уилер — 7 (Элерс, Пулман), 41:38 — 2:1. Шайфли — 11 (Лайне, Коннор), 59:15 — 2:2. Павелски — 6 (бол., Сегин, Хейсканен), 62:02 — 3:2.

Вратари: Бишоп — Хеллебайк (58:02 — 59:15).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 39 (14+16+3+6) — 38 (8+15+13+2).

Наши: Гурьянов (12.25/2/0) — -.

6 декабря. Даллас. American Airlines Center.

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