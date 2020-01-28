«Даллас» обыграл «Тампу». Кучеров сделал две передачи, Гурьянов забил гол

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Тампа-Бэй» — 3:2. В составе хозяев дубль оформил Джейми Бенн. На счету Дениса Гурьянова гол, «+1» и 3 броска в створ за 14.56 на льду. Александр Раулов сыграл 16.06.

На счету Никиты Кучерова 2 результативные передачи, «+1», 2 минуты штрафа и 4 броска за 20.29. У Михаила Сергачева 2 силовых приема и 3 блок-шота за 22.25. Андрей Василевский отразил 32 броска из 35.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Стэмкос — 19 (Кучеров, Рутта), 33:41 — 0:1. Гурьянов — 12 (Сегин, Линделл), 37:49 — 1:1. Бенн — 13 (Комо), 49:06 — 2:1. Стэмкос — 20 (Хедман, Кучеров), 58:34 — 2:2. Бенн — 14, 62:07 — 3:2.

Вратари: Бишоп — Василевский (58:12 — 58:34).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (9+13+8+5) — 25 (11+6+8+0).

Наши: Гурьянов (14.56/3/+1), Радулов (16.06/0/0) — Кучеров (20.29/4/+1), Сергачев (22.25/0/0).

28 января. Даллас. American Airlines Center.