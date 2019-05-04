"Даллас" в гостях выиграл у "Сент-Луиса" в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Команда повела в серии: 3-2.

В составе победителей отличились Джейсон Спецца и Эса Линделл. Александр Радулов набрал одно очко за результативную передачу. У хозяев забил Джейден Шварц. Следующий матч состоится 5 мая.

НХЛ

1/4 финала

Плей-офф

Пятый матч

"Сент-Луис" - "Даллас" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Спецца - 3 (Сегин, Янмарк), 2:42 - 0:1. Линделл - 1 (Радулов, Клингберг), 26:13 - 0:2. Шворц - 7, 48:26 - 1:2.

Вратари: Биннингтон (58:59) - Бишоп.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 39 (13+11+15) - 27 (11+11+5).

Наши: Барбашев (5.37/0/-1), Тарасенко (24.33/4/0) - Радулов (13.38/4/+1).

4 мая. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии: 2-3

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