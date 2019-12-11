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«Даллас» обыграл «Нью-Джерси», Радулов сделал голевую передачу

07:18

«Даллас» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Факса — 7 (Кольяно, Комо), 1:42 — 1:0. Павелски — 7 (Хинтс, Радулов), 11:50 — 2:0.

Вратари: Бишоп — Блэквуд (57:24 — 58:46).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (16+12+7) — 26 (2+8+16).

Наши: Гурьянов (13.21/6/0), Радулов (15.58/3/+1) — Гусев (13.12/1/-1).

11 декабря. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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