«Даллас» обыграл «Нью-Джерси», Радулов сделал голевую передачу
07:18
«Даллас» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Факса — 7 (Кольяно, Комо), 1:42 — 1:0. Павелски — 7 (Хинтс, Радулов), 11:50 — 2:0.
Вратари: Бишоп — Блэквуд (57:24 — 58:46).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 35 (16+12+7) — 26 (2+8+16).
Наши: Гурьянов (13.21/6/0), Радулов (15.58/3/+1) — Гусев (13.12/1/-1).
11 декабря. Даллас. American Airlines Center.
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