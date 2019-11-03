«Даллас» обыграл «Монреаль», Гурьянов и Радулов забили три гола на двоих

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» — 4:1. Дубль оформил российский форвард «звезд» Денис Гурьянов. Также на его счету показатель полезности «+2», 7 бросков в створ, 2 силовых приема и блокшот за 14.08 на льду. У Александра Радулова гол, «+1», 4 минуты штрафа, 3 броска и блокшот за 13.55

Денис Гурьянов — первая звезда встречи. Второй раз в сезоне он оформил дубль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Радулов — 5 (бол., Сегин), 15:24 — 1:0. Гурьянов — 3 (буллит), 38:49 — 2:0. Гурьянов — 4 (бол., Хинтс, Павелски), 50:43 — 3:0. Хейсканен — 4 (п.в., Факса), 55:08 — 4:0. Лехконен — 2 (Сузуки, Байрон), 56:18 — 4:1.

Вратари: Бишоп — Прайс (54:32 — 55:08, 56:18 — 56:36, 56:39 — 57:56).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 40 (14+14+12) — 36 (13+9+14).

Наши: Гурьянов (14.08/7/+2), Радулов (13.55/3/+1) — -.

3 ноября. Даллас. American Airlines Center.

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