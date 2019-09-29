«Даллас» обыграл «Колорадо», Радулов реализовал победный буллит

«Даллас» в серии буллитов выиграл у «Колорадо» в контрольном матче. Российский нападающий «Старз» Александр Радулов не набрал очков, но реализовал победный буллит.

НХЛ

Контрольный матч

«Даллас» — «Колорадо» 4:3 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Кадри — 1 (бол., Маккиннон, Макар), 11:22 — 0:1. Бураковски — 1, 11:44 — 0:2. Сегин — 1 (Бенн, Павелски), 33:33 — 1:2. Донской — 1, 46:04 — 1:3. Павелски — 1 (Сегин), 56:22 — 2:3. Бенн — 1 (Хейсканен, Клингберг), 58:27 — 3:3.

Победный буллит: Радулов.

Вратари: Бишоп (58:06 — 58:27) — Грубауэр.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 36 (6+12+11+7) — 28 (9+15+4+0).

Наши: Гурьянов (11.00/2/0), Радулов (14.33/4/+1) — Задоров (17.06/2/-1), Каменев (10.41/0/0).

29 сентября. Даллас. American Airlines Center.