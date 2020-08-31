«Даллас» обыграл «Колорадо». Ничушкин сделал дубль, Гурьянов и Наместников забили по голу, у Радулова ассист

«Даллас» победил «Колорадо» (5:4) в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Команда ведет в серии со счетом 3-1. В этой игре российские хоккеисты отметились результативными действиями.

В составе победителей отличились Йон Клингберг, Радек Факса, Джейми Бенн, Роопе Хинц и Денис Гурьянов. Российский форвард Александр Радулов записал в свой актив одно очко за результативный пас. У «Эвеланш» дубль сделал Валерий Ничушкин, еще по шайбе в активе Кейла Макара и Владислава Наместникова.

Следующая игра состоится 1 сентября. Начало в 04.45 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

Западная конференция. 1/2 финала

Четвертый матч

«Даллас» — «Колорадо» — 5:4 (3:0, 0:2, 2:2)

Счет в серии: 3-1