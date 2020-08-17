«Даллас» обыграл «Калгари» в овертайме и сравнял счет в серии

«Даллас» победил «Калгари» (5:4 ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным: 2-2.

В составе победителей хет-трик сделал Джо Павелски. Также отличились Денис Гурьянов и Йон Клингберг, в активе которого решающая шайба в овертайме.

У «Калгари» дубль в активе Сэма Беннетта, также забивали Джонни Годро и Тобиас Ридер.

Следующий матч состоится 18 августа.

НХЛ. Кубок Стэнли

Запад. Первый раунд

Четвертый матч

«Калгари» — «Даллас» — 4:5 ОТ (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)

Голы: Павелски — 3 (бол., Клингберг, Сегин), 18:11 — 0:1. Годро — 3 (бол., Беннетт, Монахэн), 21:54 — 1:1. Павелски — 4 (Комо, Линделл), 23:14 — 1:2. Беннетт — 4 (бол., Монахэн, Годро), 23:57 — 2:2. Беннетт — 5 (Лучич), 34:50 — 3:2. Гурьянов — 2 (бол., Хейсканен, Хинтс), 39:23 — 3:3. Ридер — 3 (мен., Райан, Андерссон), 43:11 — 4:3. Павелски — 5 (Клингберг, Сегин), 59:48 — 4:4. Клингберг — 1 (Бенн, Линделл), 76:05 — 4:5.

Вратари: Тэлбот — Худобин (57:49 — 59:48).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 40 (14+15+6+5) — 62 (11+18+21+12).

Наши: — - Гурьянов (17.01/4/0), Радулов (27.08/6/0).

16 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2-2