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«Даллас» обыграл «Филадельфию», Гурьянов отметился результативной передачей

04:42
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«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Далласу» — 1:4. Хозяева более чем в два раза перебросали гостей — 39:16.

На счету российского форварда «звезд» Дениса Гурьянова результативная передача, 2 броска в створ и 2 силовых приема за 11.24 на льду. У Александра Радулова 4 минуты штрафа, силовой прием и блок-шот за 15.02.

У Ивана Проворова показатель полезности «-1», 2 броска, силовой прием и блок-шот за 24.07.

В параллельной встрече «Вегас» обыграл «Питтсбург» — 3:0. Марк-Андре Флери отразил 29 бросков из 29.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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