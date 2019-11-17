«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Худобин вышел на замену и сделал передачу

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Далласу» (4:5), ведя после первого периода со счетом 4:2. По 3 очка набрали лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид (0+3) и форвард «звезд» Тайлер Сегин (1+2).

Бена Бишопа после трех пропущенных шайб сменил Антон Худобин. Он отразил 18 из 19 бросков и сделал вторую голевую передачу в сезоне. У Дениса Гурьянова 2 броска в створ и силовой прием за 13.48. У Александра Радулова показатель полезности «+1», 6 бросков, 2 силовых приема и блокшот за 18.49.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Даллас» — 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Дикинсон — 2 (Сегин, Полак), 8:57 — 0:1. Хайра — 2, 9:08 — 1:1. Драйзайтль — 16 (Макдэвид, Нерс), 19:26 — 2:1. Хейсканен — 5 (Бенн, Дикинсон), 20:48 — 2:2. Хайра — 3 (Макдэвид, Клефбом), 23:34 — 3:2. Бир — 3 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 38:41 — 4:2. Комо — 2 (Кольяно, Факса), 45:21 — 4:3. Сегин — 5 (Хейсканен, Худобин), 58:11 — 4:4. Бенн — 2 (Сегин, Линделл), 61:14 — 4:5.

Вратари: Коскинен — Бишоп (Худобин, 23:34).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (11+19+4+0) — 36 (10+10+15+1).

Наши: — - Гурьянов (13.48/2/0), Радулов (18.49/6/+1).

16 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков