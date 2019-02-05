"Даллас" обыграл "Аризону". Радулов, Гурьянов и Любушкин набрали по 1 очку

"Даллас" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4. Победную шайбу в третьем периоде забросил Тайлер Сегин. Ассистировал ему в этом моменте нападающий Александр Радулов.

Также по результативной передаче сделали нападающий "Старз" Денис Гурьянов и защитник "Койотс" Илья Любушкин. Для каждого это очко стало 4-м в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Аризона" - 5:4 (0:1, 1:1, 4:2)

Голы: Экман-Ларссон - 7 (Казинс, Келлер), 8:39 - 0:1. Хинтс - 3 (бол., Спецца, Хейсканен), 23:36 - 1:1. Коннотон - 1 (Любушкин, Арчибальд), 29:54 - 1:2. Клингберг - 7 (бол., Сегин, Бенн), 42:28 - 2:2. Факса - 9 (бол., Хейсканен, Гурьянов), 43:04 - 3:2. Янмарк - 5 (Дикинсон, Комо), 43:39 - 4:2. Хиностроза - 8 (Круз, Истерли), 46:49 - 4:3. Гальченюк - 9 (Казинс, Келлер), 47:50 - 4:4. Сегин - 22 (Бенн, Радулов), 52:28 - 5:4.

Вратари: Бишоп - Кюмпер (57:48).

Штраф: 23 - 10.

Броски: 29 (10+9+10) - 42 (14+13+15).

Наши: Гурьянов (9.30/2/-2), Радулов (19.03/3/0) - Любушкин (11.30/1/0).

5 февраля. Даллас. American Airlines Center.