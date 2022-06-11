«Даллас» обменял травмированного голкипера Бишопа в «Баффало»

«Даллас» обменял голкипера Бена Бишопа в «Баффало». Также «Клинки» получили выбор в седьмом раунде драфта, сообщает сайт «Звезд».

«Старз» же получат за голкипера актив, который «будет определен позже».

У Бишопа остался один год по его контракту, где ему причитается только 3,5 миллиона долларов в виде 2,5 миллиона базовой зарплаты и 1 миллиона в качестве бонусов.

В декабре 35-летний вратарь объявил о завершении карьеры из-за хронической травмы колена.

11 декабря Бишоп был помещен в долгосрочный список травмированных, где останется до конца своего контракта, который истекает летом 2023 года.