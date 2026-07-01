«Даллас» обменял Любушкина и Бурка в «Нэшвилл»

Российского защитника Илью Любушкина обменяли из «Далласа» в «Нэшвилл», сообщает пресс-служба «Старз».

Также в «Нэшвилл» отправится форвард Маврик Бурк. Взамен «Даллас» получил выбор «Нэшвилла» во втором раунде драфта НХЛ в 2027 году и выбор «Вегаса» в третьем раунде драфта-2028.

Любушкин выступал за «Даллас» с 2024 года. В прошедшем сезоне 32-летний россиянин набрал 9 (1+8) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету одна голевая передача в двух играх.

В активе 24-летнего Бурка 41 (20+21) очко в 82 матчах регулярки и одна шайба в шести играх Кубка Стэнли.