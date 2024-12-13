«Даллас» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Предаторз» прервали свою серию из 8 поражений.

«Даллас» набрал 34 очка в 28 матчах и поднялся на 6-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 15-й строчке — 22 очка в 30 играх.