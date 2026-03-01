«Даллас» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» дома победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Игра проходила на арене American Airlines Center (Даллас) 1 марта.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Уайатт Джонстон, Нэйтан Бастиан и Джейсон Робертсон, у гостей — Майкл Бантинг и Стивен Стэмкос.

«Даллас» выиграл восьмой матч подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции с 81 очком после 59 игр. «Нэшвилл» (62 очка после 59 встреч) располагается на девятом месте.