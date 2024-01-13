«Нэшвилл» на выезде обыграл «Даллас», у Гурьянова результативная передача
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Даллас» со счетом 6:3.
В составе «Предаторз» отличились Джереми Лозон, Томас Новак, Райан О'Райлли, Филип Форсберг, а также Густав Нюквист и Юусо Парссинен, которые забили в пустые ворота. Форвард Денис Гурьянов отметился результативной передачей. У «Старз» шайбы забросили Яни Хаканпаа, Уайтт Джонстон и Мэтт Дюшен.
После этого матча «Нэшвилл» с 47 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Даллас» с 53 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:6 (0:0, 0:2, 3:4)
Голы: Лозон — 4, 29:22 — 0:1. Новак — 7 (Гурьянов, Йоси), 33:51 — 0:2. Хаканпяя — 2 (Дюшен, Сегин), 41:09 — 1:2. О`Райлли — 16 (Форсберг), 43:41 — 1:3. Джонстон — 11 (Лундквист, Харли), 48:11 — 2:3. Форсберг — 22 (бол., Йоси, О`Райлли), 50:08 — 2:4. Дюшен — 13 (бол., Робертсон, Павелски), 53:36 — 3:4. Нюквист — 11 (п.в., Йоси, О`Райлли), 57:27 — 3:5. Пярссинен — 7 (п.в.), 59:29 — 3:6.
Вратари: Эттингер (57:21 — 57:27, 58:27 — 59:29) — Ланкинен.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 22 (7+7+8) — 38 (6+15+17).
Наши: Дадонов (12.20/0/0) — Гурьянов (12.57/2/+2), Тренин (14.05/1/+1).
13 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Филадельфия
|42
|22
|20
|50
|4
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|5
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|6
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|7
|Вашингтон
|39
|19
|20
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|24
|17
|57
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|41
|24
|17
|53
|4
|Нэшвилл
|42
|23
|19
|47
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|41
|17
|24
|39
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|42
|24
|18
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|13.01
|04:00
|
Миннесота – Филадельфия
|3 : 4 ОТ
|13.01
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|3 : 6
|13.01
|21:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|40
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41