«Нэшвилл» на выезде обыграл «Даллас», у Гурьянова результативная передача

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Даллас» со счетом 6:3.

В составе «Предаторз» отличились Джереми Лозон, Томас Новак, Райан О'Райлли, Филип Форсберг, а также Густав Нюквист и Юусо Парссинен, которые забили в пустые ворота. Форвард Денис Гурьянов отметился результативной передачей. У «Старз» шайбы забросили Яни Хаканпаа, Уайтт Джонстон и Мэтт Дюшен.

После этого матча «Нэшвилл» с 47 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Даллас» с 53 очками — на четвертой строчке.

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«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:6 (0:0, 0:2, 3:4)

Голы: Лозон — 4, 29:22 — 0:1. Новак — 7 (Гурьянов, Йоси), 33:51 — 0:2. Хаканпяя — 2 (Дюшен, Сегин), 41:09 — 1:2. О`Райлли — 16 (Форсберг), 43:41 — 1:3. Джонстон — 11 (Лундквист, Харли), 48:11 — 2:3. Форсберг — 22 (бол., Йоси, О`Райлли), 50:08 — 2:4. Дюшен — 13 (бол., Робертсон, Павелски), 53:36 — 3:4. Нюквист — 11 (п.в., Йоси, О`Райлли), 57:27 — 3:5. Пярссинен — 7 (п.в.), 59:29 — 3:6.

Вратари: Эттингер (57:21 — 57:27, 58:27 — 59:29) — Ланкинен.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 22 (7+7+8) — 38 (6+15+17).

Наши: Дадонов (12.20/0/0) — Гурьянов (12.57/2/+2), Тренин (14.05/1/+1).

13 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.