«Даллас» разгромил «Нэшвилл», Радулов набрал 3 очка

«Даллас» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:0). «Старз» одержали первую победу в сезоне.

Российский нападающий Александр Радулов забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Голкипер Антон Худобин отразил все 34 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 7:0 (0:0, 5:0, 2:0)

Голы: Павелски — 1 (бол., Радулов, Хейсканен), 22:45 — 1:0. Радулов — 1 (бол., Павелски), 24:11 — 2:0. Гурьянов — 1 (бол., Клингберг, Хинтс), 30:18 — 3:0. Радулов — 2 (Кивиранта, Павелски), 34:40 — 4:0. Линделл — 1 (мен.), 36:41 — 5:0. Павелски — 2 (бол., Хинтс, Клингберг), 44:35 — 6:0. Кивиранта — 1 (бол., Клингберг, Дикинсон), 54:52 — 7:0.

Вратари: Худобин — Сарос (Ринне, 40:00).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 27 (5+15+7) — 34 (10+14+10).

Наши: Гурьянов (14.37/3/0), Радулов (14.01/3/+1) — Тренин (7.58/0/0).

23 января. Даллас. American Airlines Center.