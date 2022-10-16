«Даллас» обыграл «Нэшвилл», забросив 5 шайб. У Тренина «-1»
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:1.
В составе «Старз» 3 (2+1) очка набрал Роопе Хинтц, 3 (1+2) очка у Джейсона Робертсона, еще по голу забили Миро Хейсканен и Мэйсон Марчмент. У «Предаторз» шайба на счету Нино Нидеррайтера, форвард Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-1».
В следующем матче «Даллас» 18 октября встретится с «Виннипегом», «Нэшвилл» 19 октября сыграет с «Лос-Анджелесом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нэшвилл» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы: Хинтц — 1 (мен., Хейсканен), 4:46 — 1:0. Хинтц — 2 (Павелски, Робертсон), 20:39 — 2:0. Хейсканен — 1 (Робертсон), 27:48 — 3:0. Нидеррайтер — 4 (бол., Гранлунд, Джохансен), 38:20 — 3:1. Робертсон — 1 (Хинтц, Павелски), 43:13 — 4:1. Марчмент — 3 (п.в.), 58:47 — 5:1.
Вратари: Эттингер — Сарос (55:16 — 58:07, 58:33 — 58:47).
Штраф: 10 — 16.
Броски: 22 (10+6+6) — 30 (13+12+5).
Наши: Гурьянов (14.08/1/0) — Тренин (15.37/1/-1).
16 октября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|6
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
|4
|3
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|0
|16.10
|02:00
|
Бостон – Аризона
|6 : 3
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 1
|16.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|16.10
|02:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|6 : 2
|16.10
|02:00
|
Торонто – Оттава
|3 : 2
|16.10
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|7 : 1
|16.10
|03:00
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|16.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|6 : 7
|16.10
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|5 : 2
|16.10
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|16.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|5
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|3
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00