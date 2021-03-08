«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Даллас», Гурьянов набрал одно очко
«Нэшвилл» победил «Даллас» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард хозяев Денис Гурьянов набрал одно очко за результативную передачу. Решающий буллит в активе Романа Йоси.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:4 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гранлунд — 5 (бол., Форсберг, Толванен), 15:31 — 0:1. Ярнкрок — 6, 16:49 — 0:2. Толванен — 5 (бол., Йоси, Форсберг), 33:12 — 0:3. Факса — 3 (Робертсон, Линделл), 52:30 — 1:3. Павелски — 12 (бол., Гурьянов, Хейсканен), 54:46 — 2:3. Робертсон — 4 (Хейсканен, Бенн), 59:03 — 3:3.
Победный буллит: Йоси.
Вратари: Эттингер (57:53 — 59:03) — Ринне.
Штраф: 17 — 13.
Броски: 38 (9+12+16+1) — 20 (6+7+7+0).
Наши: Гурьянов (20.55/6/0) — Тренин (11.30/0/0).
8 марта. Даллас. American Airlines Center.
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