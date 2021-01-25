Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Старз» отличились Денис Гурьянов, Роопе Хинтц и Джо Павелски, вратарь команды Антон Худобин записал в свой актив результативную передачу. Гости ответили точными бросками Филипа Форсберга и Микаэля Гранлунда.

После этого матча «Даллас» с 4 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 4 очками — на седьмой строчке.

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Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)