НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл»

06:37
25 января. «Даллас» — «Нэшвилл» (3:2). Роопе Хинтц забрасывает вторую шайбу команды. Фото ХК «Даллас»
25 января. «Даллас» — «Нэшвилл» (3:2). Роопе Хинтц забрасывает вторую шайбу команды. Фото ХК «Даллас»
Теги:

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Старз» отличились Денис Гурьянов, Роопе Хинтц и Джо Павелски, вратарь команды Антон Худобин записал в свой актив результативную передачу. Гости ответили точными бросками Филипа Форсберга и Микаэля Гранлунда.

После этого матча «Даллас» с 4 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 4 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир