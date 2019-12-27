«Даллас» назначил Зубова на пост старшего консультанта по хоккейным операциям

Бывший защитник «Далласа» Сергей Зубов получил новую должность в структуре клуба. Он назначен старшим консультантом по хоккейным операциям, сообщает официальный сайт «Старз».

Он будет помогать генеральному менеджеру «Звезд» Джиму Ниллу и следить за развитием игроков в системе команды.

Нынешний сезон Зубов начинал в качестве главного тренера «Сочи». После увольнения из клуба КХЛ он вернулся в Северную Америку.

В ноябре этого года Зубов был включен в Зал хоккейной славы.