«Даллас» назначил Зубова на пост старшего консультанта по хоккейным операциям
23:33
Бывший защитник «Далласа» Сергей Зубов получил новую должность в структуре клуба. Он назначен старшим консультантом по хоккейным операциям, сообщает официальный сайт «Старз».
Он будет помогать генеральному менеджеру «Звезд» Джиму Ниллу и следить за развитием игроков в системе команды.
Нынешний сезон Зубов начинал в качестве главного тренера «Сочи». После увольнения из клуба КХЛ он вернулся в Северную Америку.
В ноябре этого года Зубов был включен в Зал хоккейной славы.
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