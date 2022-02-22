«Даллас» может обменять Павелски в дедлайн

Руководство «Далласа» в ближайшее время проведет встречу с нападающим Джо Павелски. На ней будет обсуждаться будущее игрока в клубе, сообщает журналист Давид Паньотта.

Велика вероятность, что клуб будет готов обменять 37-летнего американца в дедлайн.

Летом у Павелски истекает срок контракта, по которому он получает 7 миллионов долларов в год. Он может выйти на рынок свободных агентов.

В этом регулярном чемпионате Павелски провел 49 матчей и набрал 53 (21+32) очка при показателе полезности «плюс 15».