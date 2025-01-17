«Даллас» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Монреалю» — 1:3.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Теперь у 35-летнего россиянина 23 (12+11) очка в 44 играх в этом сезоне.