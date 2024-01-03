«Даллас» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» дома проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Канадиенс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.