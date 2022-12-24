Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:45

«Даллас» обыграл «Монреаль», Хинтц оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:2.

В составе «Старз» дубль оформил Роопе Хинтц, еще по голу в пустые ворота забили Уэйтт Джонстон и Джоэл Кивиранта. У «Канадиенс» отличились Джейк Эванс и Майкл Пеццетта, при этом канадская команда вела со счетом 2:0.

После этого матча «Даллас» с 46 очками занимает второе место в Западной конференции, «Монреаль» с 33 очками — на 13-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Монреаль» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Эванс — 1 (бол., Пеццетта, Харрис), 4:04 — 0:1. Пеццетта — 2 (Джекай), 22:24 — 0:2. Хинтц — 15 (бол., Робертсон, Бенн), 35:19 — 1:2. Хинтц — 16 (бол., Робертсон, Павелски), 42:27 — 2:2. Джонстон — 10 (бол., Сутер), 55:00 — 3:2. Кивиранта — 5 (п.в.), 59:43 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Аллен (58:32 — 59:43).

Штраф: 4 — 20.

Броски: 36 (9+13+14) — 24 (8+8+8).

Наши: — - -.

24 декабря. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Монреаль Канадиенс
0
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерове
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов о голе Овечкина в пустые ворота: «Полмира была бы зла на меня, если бы я забил сам»

НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Виннипег», «Вегас» — «Сент-Луис» и другие матчи 24 декабря
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 22 12 50
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 35 20 15 46
2 Виннипег 34 21 13 43
3 Миннесота 33 19 14 40
4 Колорадо 31 18 13 38
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 31 14 17 32
7 Аризона 31 10 21 25
8 Чикаго 31 7 24 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 23 12 47
2 Лос-Анджелес 36 19 17 43
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Эдмонтон 34 18 16 38
5 Калгари 34 15 19 37
6 Ванкувер 32 14 18 31
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 34 9 25 21
Результаты / календарь
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
24.12 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 1
24.12 03:00
Каролина – Филадельфия
 6 : 5
24.12 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 3 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Флорида
 5 : 1
24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 - : -
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 4 : 2
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 - : -
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
 - : -
24.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 - : -
24.12 06:30
Анахайм – Калгари
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 65
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 55
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 29
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 34 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 23 1.94
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 13 2.06
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости