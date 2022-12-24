«Даллас» обыграл «Монреаль», Хинтц оформил дубль

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:2.

В составе «Старз» дубль оформил Роопе Хинтц, еще по голу в пустые ворота забили Уэйтт Джонстон и Джоэл Кивиранта. У «Канадиенс» отличились Джейк Эванс и Майкл Пеццетта, при этом канадская команда вела со счетом 2:0.

После этого матча «Даллас» с 46 очками занимает второе место в Западной конференции, «Монреаль» с 33 очками — на 13-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Монреаль» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Эванс — 1 (бол., Пеццетта, Харрис), 4:04 — 0:1. Пеццетта — 2 (Джекай), 22:24 — 0:2. Хинтц — 15 (бол., Робертсон, Бенн), 35:19 — 1:2. Хинтц — 16 (бол., Робертсон, Павелски), 42:27 — 2:2. Джонстон — 10 (бол., Сутер), 55:00 — 3:2. Кивиранта — 5 (п.в.), 59:43 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Аллен (58:32 — 59:43).

Штраф: 4 — 20.

Броски: 36 (9+13+14) — 24 (8+8+8).

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24 декабря. Даллас. American Airlines Center.