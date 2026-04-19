«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче первого раунда Кубка Стэнли — 1:6.

У гостей заброшенными шайбами отметились Юэль Эрикссон Эк (дубль), Мэтт Болди (дубль), Райан Хартман и Кирилл Капризов. У хозяев забил Джейсон Робертсон.

В серии до четырех побед «Миннесота» ведет со счетом 1-0. Следующий матч соперники проведут 21 апреля.

«Даллас» в регулярном чемпионате занял второе место в Западной конференции, «Миннесота» — третье.

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