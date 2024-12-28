«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победила «Даллас» в овертайме со счетом 3:2.

После этого матча «Миннесота» с 48 очками занимает третье место в Западной конференции, «Даллас» с 41 очком — на седьмой строчке.