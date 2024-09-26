«Даллас» победил «Миннесоту» в выставочном матче, «Чикаго» уступил «Детройту»

«Даллас» дома обыграл «Миннесоту» в выставочном матче НХЛ — 5:2.

У хозяев забили Джейми Бенн, Мэйсон Маршмент, Матиас Петтерсен, Миро Хейсканен и Кайл Макдональд. У гостей отличились Грэм Кларк и Якуб Лауко.

В параллельном матче «Детройт» на выезде победил «Чикаго» — 4:2. У гостей забили Тайлер Мотт, Олли Мяяття, Джефф Питри и Лукас Раймонд. У хозяев отличились Крэйг Смит и Теуво Терявяйнен.