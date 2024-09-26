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Сегодня, 05:44

«Даллас» победил «Миннесоту» в выставочном матче, «Чикаго» уступил «Детройту»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Даллас» дома обыграл «Миннесоту» в выставочном матче НХЛ — 5:2.

У хозяев забили Джейми Бенн, Мэйсон Маршмент, Матиас Петтерсен, Миро Хейсканен и Кайл Макдональд. У гостей отличились Грэм Кларк и Якуб Лауко.

В параллельном матче «Детройт» на выезде победил «Чикаго» — 4:2. У гостей забили Тайлер Мотт, Олли Мяяття, Джефф Питри и Лукас Раймонд. У хозяев отличились Крэйг Смит и Теуво Терявяйнен.

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НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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