«Миннесота» в овертайме обыграла «Даллас», у Дадонова два очка

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победила «Даллас» в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Йонас Бродин, Маркус Фолиньо и Брок Фабер. У «Старз» по 2 (1+1) очка набрали Евгений Дадонов и Уайтт Джонсон, Илья Любушкин отметился результативной передачей.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал встречу из-за травмы.

После этого матча «Миннесота» с 48 очками занимает третье место в Западной конференции, «Даллас» с 41 очком — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Дадонов — 9 (Джонстон, Бенн), 9:52 — 1:0. Джонстон — 7 (Дадонов, Любушкин), 35:08 — 2:0. Бродин — 3 (Зуккарелло), 50:36 — 2:1. Фолиньо — 6 (Сперджен, Чисхольм), 51:33 — 2:2. Фэйбер — 5 (Болди, Росси), 60:35 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Густавссон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (14+8+7+0) — 18 (4+5+8+1).

Наши: Дадонов (17.36/3/+2), Любушкин (15.04/1/-1) — Тренин (15.03/0/+1), Хуснутдинов (13.43/0/+1).

28 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.