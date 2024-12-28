«Миннесота» в овертайме обыграла «Даллас», у Дадонова два очка
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победила «Даллас» в овертайме со счетом 3:2.
В составе «Уайлд» отличились Йонас Бродин, Маркус Фолиньо и Брок Фабер. У «Старз» по 2 (1+1) очка набрали Евгений Дадонов и Уайтт Джонсон, Илья Любушкин отметился результативной передачей.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал встречу из-за травмы.
После этого матча «Миннесота» с 48 очками занимает третье место в Западной конференции, «Даллас» с 41 очком — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Дадонов — 9 (Джонстон, Бенн), 9:52 — 1:0. Джонстон — 7 (Дадонов, Любушкин), 35:08 — 2:0. Бродин — 3 (Зуккарелло), 50:36 — 2:1. Фолиньо — 6 (Сперджен, Чисхольм), 51:33 — 2:2. Фэйбер — 5 (Болди, Росси), 60:35 — 2:3.
Вратари: Эттингер — Густавссон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (14+8+7+0) — 18 (4+5+8+1).
Наши: Дадонов (17.36/3/+2), Любушкин (15.04/1/-1) — Тренин (15.03/0/+1), Хуснутдинов (13.43/0/+1).
28 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
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|24
|14
|51
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|Вашингтон
|34
|23
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|4
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|36
|16
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|15
|21
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|33
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|Айлендерс
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|13
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|Атлантический дивизион
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|П
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|1
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|14
|46
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|19
|18
|42
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|Тампа-Бэй
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|19
|13
|40
|5
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|34
|18
|16
|38
|6
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|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|35
|13
|22
|30
|8
|Баффало
|36
|13
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|36
|22
|14
|48
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|34
|20
|14
|41
|5
|Юта
|34
|16
|18
|38
|6
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
|8
|Чикаго
|36
|12
|24
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|23
|11
|49
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|34
|17
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|33
|13
|20
|30
|8
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|28
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|4 : 2
|28.12
|03:00
|
Детройт – Торонто
|2 : 5
|28.12
|03:00
|
Баффало – Чикаго
|6 : 2
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|6 : 2
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|7 : 4
|28.12
|04:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|28.12
|05:30
|
Юта – Колорадо
|- : -
|28.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|28.12
|21:00
|
Флорида – Монреаль
|- : -