«Миннесота» проиграла «Далласу» и прервала серию из трех побед
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Далласу» со счетом 0:3.
Отличились Уайтт Джонстон, Мэтт Дюшен и Мэйсон Маршмент.
«Миннесота» прервала серию из трех побед и с 85 очками расположилась на седьмом месте в Западной конференции. «Даллас» с 94 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Миннесота» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Джонстон — 26 (бол., Харли, Хинтц), 35:01 — 1:0. Дюшен — 27 (Гранлунд, Бенн), 35:59 — 2:0. Марчмент — 18 (п.в., Хинтц, Рантанен), 59:17 — 3:0.
Вратари: Эттингер — Густавссон (58:07 - 59:17).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 29 (9+11+9) — 32 (8+13+11).
Наши: Дадонов (10.15/0/0), Любушкин (18.23/1/+1) — Тренин (14.43/0/0).
25 марта. Даллас. American Airlines Center.
Положение команд
Новости