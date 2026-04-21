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21 апреля, 07:41

«Миннесота» уступила «Далласу» во втором матче серии Кубка Стэнли, у Капризова голевая передача

Сергей Ярошенко

«Даллас» на своем льду победил «Миннесоту» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

У хозяев дубль оформил Уайатт Джонстон, также по шайбе забросили Мэтт Дюшен и Джейсон Роберстон. У гостей оба гола на счету Брока Фэйбера, российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

В серии до четырех побед «Старз» сравняли счет — 1-1. Следующий матч соперники проведут 23 апреля в Сент-Поле.

Нильс Лундквист и&nbsp;Кирилл Капризов.«Даллас» смог остановить Капризова. В самой интригующей серии «Запада» — ничейный счет
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №2
21 апреля, 04:30. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Миннесота

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