«Миннесота» уступила «Далласу» во втором матче серии Кубка Стэнли, у Капризова голевая передача

«Даллас» на своем льду победил «Миннесоту» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

У хозяев дубль оформил Уайатт Джонстон, также по шайбе забросили Мэтт Дюшен и Джейсон Роберстон. У гостей оба гола на счету Брока Фэйбера, российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

В серии до четырех побед «Старз» сравняли счет — 1-1. Следующий матч соперники проведут 23 апреля в Сент-Поле.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №2

21 апреля, 04:30. American Airlines Center (Даллас) Даллас Миннесота

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