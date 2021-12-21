Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту», у Капризова три очка

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 7:4.

В составе «Старз» две результативные передачи сделал Денис Гурьянов, у «Уайлд» 3 (1+2) очка на счету Кирилла Капризова.

После этого матча «Даллас» с 32 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Миннесота», потерпевшая четвертое поражение подряд, с 40 очками — на первой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 7:4 (3:2, 1:1, 3:1)

Голы: Павелски — 12 (Робертсон, Хейсканен), 1:31 — 1:0. Линделл — 1 (мен.), 3:24 — 2:0. Хартман — 13 (Капризов, Зуккарелло), 5:25 — 2:1. Фиала — 5 (Фолиньо), 15:42 — 2:2. Сегин — 8 (Гурьянов, Бенн), 16:43 — 3:2. Хинтц — 11 (бол., Клингберг, Робертсон), 28:02 — 4:2. Капризов — 12 (Зуккарелло, Голигоски), 37:37 — 4:3. Петерсон — 5 (Гурьянов), 42:06 — 5:3. Хейсканен — 5 (Раффль), 43:06 — 6:3. Фиала — 6 (бол., Хартман, Капризов), 55:06 — 6:4. Бенн — 9 (п.в., Факса), 58:28 — 7:4.

Вратари: Эттингер — Тэлбот (57:37 — 58:28).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (9+11+9) — 23 (7+7+9).

Наши: Гурьянов (12.20/1/+2), Радулов (11.28/0/0) — Капризов (24.47/3/-2), Куликов (12.49/1/-1).

21 декабря. Даллас. American Airlines Center.