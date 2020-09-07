«Даллас» минимально обыграл «Вегас». Худобин отразил все 25 бросков
05:40
«Даллас» стартовал с победы в финале Западной конференции против «Вегаса» (1:0). Счет в серии — 1-0.
Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил все 25 бросков по своим воротам. Он впервые в карьере не пропустил в плей-офф.
НХЛ
Плей-офф
Финал конференции
Первый матч
«Вегас» — «Даллас» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Клингберг — 3 (Бенн, Факса), 2:36 — 0:1.
Вратари: Флери (58:13 — 59:36, 59:48) — Худобин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 25 (8+4+13) — 25 (11+12+2).
Наши: — - Гурьянов (12.45/3/0), Радулов (11.46/2/0).
7 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.
Счет в серии: 0-1.