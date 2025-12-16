«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», Кузьменко забил гол

«Даллас» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэтт Дюшен, Оскар Бек, Микко Рантанен и Уайатт Джонстон.

У гостей единственный гол забил российский нападающий Андрей Кузьменко. В сезоне-2025/26 29-летний россиянин в 27 матчах набрал 9 (5+4) очков.

«Даллас» победил после двух поражений подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции с 49 очками после 34 матчей. «Лос-Анджелес» (37 очков после 32 встреч) идет на шестом месте, у команды третье поражение подряд.