«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», у Гурьянова первое очко в сезоне
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:2.
В составе «Старз» 3 (2+1) очка набрал Роопе Хинтц, еще по голу забили Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Джо Павелски, Денис Гурьянов сделал результативную передачу, набрав первое очко в сезоне. У «Кингз» отличились Кевин Фиала и Артур Калиев.
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«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (1:0, 4:2, 0:0)
Голы: Хинтц — 4 (бол., Бенн, Робертсон), 6:49 — 1:0. Фиала — 3 (Грундстрем, Даути), 25:21 — 1:1. Робертсон — 5 (бол., Хейсканен, Хинтц), 29:01 — 2:1. Сегин — 3 (Гурьянов, Хейсканен), 30:17 — 3:1. Хинтц — 5, 30:31 — 4:1. Калиев — 4 (бол., Арвидссон, Дано), 34:37 — 4:2. Павелски — 5 (бол., Бенн, Робертсон), 38:37 — 5:2.
Вратари: Уэджвуд — Петерсен.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (18+10+12) — 32 (8+14+10).
Наши: Гурьянов (14.04/2/+1) — -.
2 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18374 зрителя.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|6
|5
|14
|2
|Каролина
|9
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|3
|13
|3
|Нью-Джерси
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|6
|3
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|4
|Филадельфия
|9
|5
|4
|12
|5
|Айлендерс
|10
|6
|4
|12
|6
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|7
|Питтсбург
|10
|4
|6
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|18
|2
|Баффало
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|6
|3
|12
|3
|Тампа-Бэй
|10
|6
|4
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|10
|5
|5
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Миннесота
|10
|5
|5
|11
|4
|Чикаго
|10
|4
|6
|10
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|9
|2
|18
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|11
|5
|6
|12
|4
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|12
|5
|Калгари
|8
|5
|3
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
|2.11
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|2 : 3 ОТ
|2.11
|02:00
|
Питтсбург – Бостон
|5 : 6 ОТ
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|1 : 0 ОТ
|2.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Монреаль
|4 : 1
|2.11
|03:00
|
Чикаго – Айлендерс
|1 : 3
|2.11
|03:30
|
Даллас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|2.11
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|4 : 5
|2.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|7 : 4
|2.11
|05:00
|
Аризона – Флорида
|- : -
|2.11
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|2.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|11
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66