«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», у Гурьянова первое очко в сезоне

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:2.

В составе «Старз» 3 (2+1) очка набрал Роопе Хинтц, еще по голу забили Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Джо Павелски, Денис Гурьянов сделал результативную передачу, набрав первое очко в сезоне. У «Кингз» отличились Кевин Фиала и Артур Калиев.

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Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (1:0, 4:2, 0:0)

Голы: Хинтц — 4 (бол., Бенн, Робертсон), 6:49 — 1:0. Фиала — 3 (Грундстрем, Даути), 25:21 — 1:1. Робертсон — 5 (бол., Хейсканен, Хинтц), 29:01 — 2:1. Сегин — 3 (Гурьянов, Хейсканен), 30:17 — 3:1. Хинтц — 5, 30:31 — 4:1. Калиев — 4 (бол., Арвидссон, Дано), 34:37 — 4:2. Павелски — 5 (бол., Бенн, Робертсон), 38:37 — 5:2.

Вратари: Уэджвуд — Петерсен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (18+10+12) — 32 (8+14+10).

Наши: Гурьянов (14.04/2/+1) — -.

2 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18374 зрителя.