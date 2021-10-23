Гол Гурьянова принес «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом»

«Даллас» переиграл «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу забросил российский нападающий Денис Гурьянов. Для него этот гол стал первым в сезоне.

«Кингз» потерпели третье поражение кряду после победы на старте сезона. «Старз» одержали вторую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Копитар — 6 (Арвидссон, Браун), 17:11 — 0:1. Сегин — 1 (бол., Сутер, Хейсканен), 19:20 — 1:1. Виларди — 1 (бол., Калиев, Уокер), 37:32 — 1:2. Хейсканен — 2 (бол., Павелски, Сегин), 50:58 — 2:2. Гурьянов — 1 (Хейсканен, Хинтц), 64:15 — 3:2.

Вратари: Холтби — Куик.

Штраф: 23 — 10.

Броски: 22 (4+6+9+3) — 45 (14+17+10+4).

Наши: Гурьянов (11.35/2/+1), Радулов (19.57/2/0) — -.

23 октября. Даллас. American Airlines Center.