«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор второго матча серии Кубка Стэнли

«Даллас» дома обыграл «Колорадо» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1-1. Третья игра пройдет в Денвере в ночь на 24 апреля, начало — в 04.30 мск.