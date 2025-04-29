«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Даллас» дома победил «Колорадо» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли — 6:2.

«Старз» вышли вперед в серии — 3-2. Следующий матч состоится в четверг, 1 мая. Начало игры — 23:00 по московскому времени.