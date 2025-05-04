«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Колорадо» (4:2). «Старз» выиграли серию со счетом 4-3.

В составе «Старз» хет-трик оформил Микко Рантанен, еще один гол забил Уайтт Джонстон, Илья Любушкин сделал результативную передачу. У «Эвеланш» шайбы забросили Джош Мэнсон и Нэйтан Маккиннон, у Валерия Ничушкина голевой пас.

При этом «Даллас» до 47-й минуты уступал со счетом 0:2.