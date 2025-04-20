«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Колорадо» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Даллас» — 5:1.

В составе «Эвеланш» 3 (2+1) очка набрал Нейтан Маккиннон, еще по голу забили Арттури Лехконен, Девон Тейвз и Чарли Коул. У «Старз» шайбу забросил Роопе Хинтц.