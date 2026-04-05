«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Колорадо» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Голы забили Мартин Нечас и Нэйтан Маккиннон (в пустые ворота).

«Колорадо» набрал 110 очков за 75 игр и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Даллас» занимает второе место — 102 очка после 77 матчей.

«Даллас» 8 апреля примет «Калгари». «Колорадо» 6 апреля дома сыграет с «Сент-Луисом».

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