«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча

Читать «СЭ» в

«Даллас» дома победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Даллас» (28 очков) поднялся на пятое место в Западной конференции НХЛ. «Колорадо» (26) идет девятым на «Западе».