«Даллас» встретится с «Колорадо» в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь с 3 на 4 мая. Игра состоится на льду «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе (штат Техас, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

«Даллас» — «Колорадо»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Даллас» — «Колорадо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 3-3.

