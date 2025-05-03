Хоккей
3 мая, 23:30

«Даллас» — «Колорадо»: трансляция матча НХЛ онлайн

«Даллас» сыграет с «Колорадо» в Кубке Стэнли 4 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илья Любушкин, игрок «Далласа».
Фото Global Look Press

«Даллас» встретится с «Колорадо» в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь с 3 на 4 мая. Игра состоится на льду «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе (штат Техас, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

«Даллас» — «Колорадо»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Даллас» — «Колорадо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 3-3.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • maxcds

    Будем верить на слово. А что остается

    04.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Ну тогда,получается,"таблицу" уже и не сделать: чтоб всё "по-чесноку" было ,надо либо скринить сразу,либо просто верить,что прогноз "в первоисточнике". И да,пост остаётся "как первый", и нигде не видно, что он корректировался: я там выше второй знак"?" поставил,и никаких отметок к тому посту не появилось...Жаль,кстати. Может получится как в том анекдоте:"...и тут у меня масть пошла!.."

    04.05.2025

  • maxcds

    Точно не знаю... А, наверное, кстати, не видно. Тут один экземпляр подтер свой пост и отображался потом новый как-будто неизмененный.

    04.05.2025

  • maxcds

    Думаю выйдет ветка вроде: "Определились все участники второго раунда". В ней каждый посчитает свои баллы и даст прогноз на 2 раунд.

    04.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    А кстати.Там же можно корректировать позже,это как-то видно?

    04.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Привет. Пусть так,я не против. Подобьешь "таблицу":)??

    04.05.2025

  • maxcds

    Или вот: "Игроки Далласа: "Мы бились за статистику Дебура"

    04.05.2025

  • maxcds

    Два паса, один привоз. Годится при условии победы Далласа.

    04.05.2025

  • maxcds

    С языка снял, что надо завтра подвести итоги среди прогнозистов за первый раунд. Только предлагаю за угаданного победителя начислять 1 балл, за угаданный счет начислять дополнительно 1 балл. Хотя признаю, что угадать точный счет серии это мегакруто, но все-таки разрыв в 2 очка многовато, имхо.

    04.05.2025

  • maxcds

    У меня другой: "Сборная Финляндии вышла во второй раунд"

    04.05.2025

  • maxcds

    Один хороший вход в зону, один хороший бросок и все поменялось. Ни гроша бы не поставил на Даллас после второго периода. Тобишь при 1-0 даже.

    04.05.2025

  • Andrew_BD

    Не смотрел, в конце только следил по тексту. Почему Колорадо проиграл? Про Рантанена ясно. А со стороны лавины что пошло не так?

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    два паса всё же

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Да хоть папуаса...

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Фактор Рантанена. Сэ, держи заголовок для обзора матча)

    04.05.2025

  • Алексей Х

    ЕЕЕЕ

    04.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Прогнозы от 17.04 : предлагаю за угаданный счёт в серии начислять 3 очка,а за угаданный результат-1 очко.

    04.05.2025

  • maxcds

    Ну ладно.

    04.05.2025

  • mikha1

    А Канада в финале ЮМЧ уничтожила шведов 7-0. Скандинавы не успели восстановиться после полуфинала с США.

    04.05.2025

  • maxcds

    Филиппинца. И Хейски.

    04.05.2025

  • mikha1

    11 очков в последних 3 матчах!

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    не

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Это ещё китайца не было))

    04.05.2025

  • maxcds

    Раантанен, конечно, выдал. В самый нужный момент.

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Как и говорил - дооолго раскручивали верёвку, а уж накинули и придушили нахрен))

    04.05.2025

  • maxcds

    maxcds 15 дней назад "Первый раунд - за хозяевами. Кроме королей". Колорада - Даллас, 3-4. Оч интересная и сложная пара.

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Так и наныли!

    04.05.2025

  • maxcds

    Учись как надо вытаскивать безнадежные игры:wink::joy:

    04.05.2025

  • maxcds

    Дюшес забил таки.

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Тааак... стукануть куда, штоли? Да нехай оне захлебнутся своёй баварией))

    04.05.2025

  • KlimA

    Ну вот .. а вы ныли)

    04.05.2025

  • Andrew_BD

    И еще так

    04.05.2025

  • maxcds

    Нашенское тем более отстой. Единственное что возьмем себе когда завоюем Европу - пиво.

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    А финн то, цуко, злопамятный... ишь финку наточил... да под ребро, да с проворотом...

    04.05.2025

  • maxcds

    Фууууух... Макар.... Думал 3-3..

    04.05.2025

  • maxcds

    Наныли. Алексей, старикан :handshake::handshake:

    04.05.2025

  • PvsZ

    Пипец 3-2, Колорадо лошары...

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Ты спиринских жигулей не пробовал))

    04.05.2025

  • Andrew_BD

    Огого

    04.05.2025

  • maxcds

    Зачем этот шанс в РР этой бесполезной ничего неумеющей команде

    04.05.2025

  • KlimA

    3:2)))

    04.05.2025

  • maxcds

    В топку крафт. Нет ничего лучше баварского хеля, накрайняк подойдет кёльш.

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Надо заканчивать с этой мудянкой, через полчаса крафтовая открывается))

    04.05.2025

  • mikha1

    Рантанен очень не хочет вылетать от бывшей команды.

    04.05.2025

  • maxcds

    Хотя бы 2.

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Даёшь три овертайма!

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Да)

    04.05.2025

  • inspire

    обратка за 5 гол прошлого матча

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Ой, грызут локоточки манаги денверские...

    04.05.2025

  • KlimA

    Воротчик Колорадо канеш убого перемещался , хоть ему и свой помешал, но оч медленно всё..

    04.05.2025

  • maxcds

    Давай вдвоем наноем. А! еще очень старого человека 3м возьмем.

    04.05.2025

  • PvsZ

    Вот это даааааааа

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Дебура с первым поражением в 7 матчах!

    04.05.2025

  • maxcds

    Раантанен - техасский Бог!

    04.05.2025

  • KlimA

    Ратаннен зверюга)

    04.05.2025

  • KlimA

    2:2

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Каля присел. Ща Душный кааак выйдет, каак шмякнет)

    04.05.2025

  • maxcds

    Думал 5 на 3 будет. Нет, Макарка удален.

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Пусть сидит, меньше вреда)

    04.05.2025

  • maxcds

    Опять Дюшес:rage: Ну каким словом его еще назвать?...

    04.05.2025

  • maxcds

    Интересная все-таки игра хоккей. Лавины были близки к 3-0, а вместо этого 2-1 :man_shrugging:

    04.05.2025

  • maxcds

    Все равно ничего не светит такому унылому Далласу)

    04.05.2025

  • maxcds

    А не вне игры ли? или все-таки 2-1?

    04.05.2025

  • maxcds

    В каждом моменте дорабатывают лавины. В обороне от Макара и Тейвза вообще практически образцово-показательная игра.

    04.05.2025

  • PvsZ

    Он действительно неплох.

    04.05.2025

  • maxcds

    Чернодеревщик с закрытыми глазами взял бросок Дюшеса)

    04.05.2025

  • maxcds

    Разумеется.

    04.05.2025

  • maxcds

    Жаль. Очень жаль. Растроен, ну ничего, придет и наше время))

    04.05.2025

  • PvsZ

    Ну всё, хана звёздам.

    04.05.2025

  • PvsZ

    Интересно, ген.менеджер, провернувший трейд Блэквуда, может теперь говорить, что он Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом?

    04.05.2025

  • maxcds

    Стеной встали жуки, косьми ложаца. Чернодеревщик поел чего-то не того. В плечо ему попадает (не отбивает) бросок на 1-0.

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Телепатни на ранчо, шо без бросков голов не будет...

    04.05.2025

  • maxcds

    Итоги второго периода. Отвратительно. Не верю в Даллас более. Из симпатичных мне команд на Западе остается токмо Вегас.

    04.05.2025

  • PvsZ

    Воспитание стойкости и смирения))

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    И чо? Пол дня смотреть этот ватокат?)

    04.05.2025

  • maxcds

    Приписанная фраза:wink: В оригинале "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность". Нарком путей сообщения сказал.

    04.05.2025

  • PvsZ

    Даёшь гол Далласа на 59-й минуте и 4 овертайма! :relaxed:?

    04.05.2025

  • KlimA

    да.. после этого сдеовал приговор и к стенке..

    04.05.2025

  • KlimA

    Вы чё эт? Только самое интересное началось.. или камлаете так на победу Далласа?))

    04.05.2025

  • maxcds

    "У каждой ошибки есть имя, фамилия и отчество" (цит). Все решили нюансы. Даллас имел отличные моменты (особенно у Дадонова) и не забил. Потом привез Дюшес и до свидания.

    04.05.2025

  • maxcds

    Согласен. Не отыграется Даллас.

    04.05.2025

  • KlimA

    жуки они такие..

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Игра шла до гола. Расходимся.

    04.05.2025

  • KlimA

    Доброе уто) Это вовремя я проснулся) Мир! Труд! Май)

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Жучье забили на отложенном штрафе у себя?)

    04.05.2025

  • maxcds

    В РР пропустили. Ну как так... Дюшес, по-моему, привез.

    04.05.2025

  • maxcds

    :face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    04.05.2025

  • maxcds

    Малински, отдохни. Болелы, включаемся!

    04.05.2025

  • maxcds

    Три подряд голевых момента у Далласа. Давайте, давайте, звездулечки)

    04.05.2025

  • maxcds

    Херассе. У Дебура 8-0 в 7 играх?:astonished:

    04.05.2025

  • maxcds

    А вот сейчас - неплохой отрезок от звезд (от первой тройки и тройки Дюшеса).

    04.05.2025

  • maxcds

    Много потерь у Далласа в своей зоне ((

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Есть чуйка, что Валера затащит сегодня. И я не про женщину и номер)

    04.05.2025

  • maxcds

    Поинтереснее Колорада по итогам первого периода.:rage: Больше у них голевых моментов. Больше времени провели в зоне атаки. Повыше, на мой взгляд, у них скорости. Ежели так продолжится, то заберут они 7 игру.:rage: Далласу надо прибавлять, исправлять ситуацию.

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Что тут? Как понял из комментариев maxcds, обоюдоострый первый сет. 7 матч он такой, да.

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Привет! Оплюсовал после прочтения твоих сообщений))

    04.05.2025

  • maxcds

    Дзыыынннь говорит каркас ворот жуков

    04.05.2025

  • maxcds

    Фууххх. Отскочили. 0-0. Счет не открыт.

    04.05.2025

  • maxcds

    Похоже сейчас жуки забьют. 4 минуты РР Валера им добыл. Оч много, оч.

    04.05.2025

  • maxcds

    Уффф. В концовке большинства спасибо жуку, что не отдал 1на 1 Келли, который вышел со скамейки штрафников.

    04.05.2025

  • maxcds

    Эхх, могли звезды открывать счет. Ну ок. РР у старс.

    04.05.2025

  • maxcds

    Помимо п/о, в НХЛии сейчас происходят и другие интересные события. Калгари выписали 7-милетний конъяк, т.е. контракт, Коронате на 6,5млн в год. Может кто-то спросит: "А кто это?". На самом деле через какое-то время могут заговорить о краже от Конроя. Риски невысоки. Подписной бонус мал. Выкупить всегда можно, ежели что пойдет не по плану. А ежели ставка сыграет, то выигрыш тем более покроет с лихвой все издержки. --- Андерсена на 1 год продлили. Хороший вратарь, жаль травматичный. Пожелал бы ему кубка, но Родя все испортил своим одним решением. --- Ткачук из страшной силы опроверг слухи о его обмене, которые ходили весь сезон. Начал он оч плохо, регулярно подводил команду своими глупыми удалениями. Потом, послушав меня, видимо взялся за голову. Надеюс он и далее продолжит штудировать ветки СЭ.

    04.05.2025

  • maxcds

    Подстраховался, чтобы не пропустить начало игры-захватывающей (надеюс) развязки серии эвеланш-старс.

    04.05.2025

  • maxcds

    Сегодня здравствовать всем тем более!

    04.05.2025

    • Александр Овечкин показал, как проводит майские праздники

    «Каролина» продлила контракт с вратарем Андерсеном на один год
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон - : -
    14.11 03:00 Оттава – Бостон - : -
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес - : -
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас - : -
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм - : -
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон - : -
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе - : -
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало - : -
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

