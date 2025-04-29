«Даллас» и «Колорадо» встретятся в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ 29 апреля

«Даллас» и «Колорадо» встретятся в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ во вторник, 29 апреля. Начало игры на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) — в 4.30 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Даллас» — «Колорадо» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-2. «Старз» выиграли во втором и третьем матчах (4:3 ОТ, 2:1 ОТ), а «Эвеланш» победили в первом и четвертом (5:1, 4:0).