«Даллас» обыграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ

«Даллас» дома обыграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ — 3:2.

В составе хозяев отличились Хюрю Артту, Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл. У гостей шайбы на счету Тристена Нильсена и Виктора Олофссонна.

«Даллас» и «Колорадо» провели последний предсезонный матч. «Старз» проведут первую игру в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 10 октября против «Виннипега», а «Эвеланш» встретятся с «Лос-Анджелесом» 8 октября.